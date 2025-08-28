Era una promesa del futbol, pero nunca despuntó en Cruz Azul y hoy es OFICIAL su salida del equipo

Mauro Zaleta es oficialmente jugador del Mazatlán FC, así lo dio a conocer el club de Sinaloa a través de sus redes sociales. El futbolista de 23 años de marchó de Cruz Azul en busca de mas minutos ya que, a pesar de que fue inscrito para el Apertura 2025, no era contemplado por Nicolás Larcamón, quien sí quiere en su equipo a un jugador que vale 2 millones y que se quedaría para siempre en la Noria .

El lateral izquierdo llega a los Cañonores por un año sin opción a compra, ya que la intención de la directiva cementera, la cual busca fichar a un jugador de 22 años y que vale 2.5 millones , es conservar a Zaleta y que en un futuro su carrera pueda despegar.

@deportgency Mauro Zaleta dejó Cruz Azul y es nuevo jugador del Mazatlán FC

“Confiamos y creemos en el talento mexicano. ¡Bienvenido a Maza Mauro Zaleta!”, se lee en el comunicado del conjunto de Mazatlán, que indicó también que el jugador ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del entrenador Robert Dante Siboldi.

La carrera de Mauro Zaleta antes de llegar al Mazatlán FC, su nuevo equipo

Mauro Zaleta tiene 23 años y es originario de Tuxpan, Veracruz. El futbolista que se desempeña como carrilero surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, aunque también formó parte de equipos de Tercera División como Tuxpan FC, Papantla y Petroleros de Poza Rica, según la descripción del comunicado.

El ahora futbolista de Mazatlán FC llegó a Cruz Azul en 2021 para terminar de concluir su proceso formativo en la Sub-20, pasando rápidamente a la Sub-23 hasta debutar con el primer equipo bajo las órdenes de Juan Reynoso en 2022.

¿Cuándo podría debutar Mauro Zaleta con su nuevo equipo?

Mauro Zaleta recién acaba de integrarse a su nuevo equipo, aunque no se descarta que pueda debutar el viernes 29 de agosto cuando Mazatlán FC visite a Juárez, duelo que se llevará a cabo en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México) y será transmitido por Azteca 7, así como el sitio web y la APP de TV Azteca Deportes.