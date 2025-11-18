Insólito: Pachuca se aprovecha y le saca una polémica ventaja a Pumas para el Play-In

Pumas UNAM reveló cómo impacta Keylor Navas en su equipo , quien ahora podría estar ausente del partido de Play-In contra Pachuca. Sin embargo, hay otra ventaja que le sacan los Tuzos al Club Universidad Nacional y tiene que ver con que en el Estadio Hidalgo estaría presente Enner Valencia en el local pero no sería de la partida Pedro Vite en la visita.

Según la información del Diario As y de la prensa de ese país, la selección de Ecuador liberaría a Enner Valencia para el Play-In por pedido de la directiva del Pachuca (equipo que podría perder a una de sus estrellas a manos de Chivas) . Mientras tanto Pumas no ha logrado llegar al mismo beneficio con Pedro Vite y no llegaría en condiciones para el partido.

@pedro_vite45 Pedro Vite no jugaría el Play-In para Pumas UNAM

Pedro Vite y sus posibilidades de jugar el Play-In entre Pachuca y Pumas

Si bien no es titular en los felinos, Pedro Vite habitualmente ingresa en la segunda mitad de todos los partidos. En cambio, sí es una pieza importante para Ecuador, que juega ante Nueva Zelanda este martes 18 de noviembre a las 19:30. De este modo, no se cumplirían las 48 horas mínimas de descanso que exige la FIFA por reglamento y el mediapunta se perdería el Play-In.

TE PUEDE INTERESAR:



Quizás la única posibilidad que tenga el volante ofensivo ecuatoriano es que el entrenador Sebastián Beccacece no le otorgue minutos en el encuentro entre los sudamericanos y los de Oceanía. A priori, parece difícil que llegue para el Pachuca - Pumas. Mientas tanto, Enner Valencia estará con los Tuzos sin problemas.

Pachuca-Pumas

Podrían prohibirle a Pumas UNAM alinear a Keylor Navas

La situación de Pumas para el Play-In es crítica, puesto que podría perder a Keylor Navas por el reglamento FIFA. Resulta que este martes 18 de noviembre Costa Rica juega un duelo demasiado importante contra Honduras buscando clasificarse al Mundial de México 2026. Será en el Estadio Nacional en San José de Costa Rica entre las 19:00 y las 21:00.

Ante esta situación, por el reglamento FIFA, el ex portero del Real Madrid podría tener prohibido jugar el repechaje para la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. La razón: no habrán pasado las 48 horas mínimas que exige la máxima entidad del futbol mundial.

El duelo entre Pachuca y Pumas será a las 19:00 (hora CDMX) en el Estadio Hidalgo y el guardametas no tendrá el descanso necesario. De todos modos, se cree que le podrían dar un permiso especial al no tratarse de un jugador de campo para que, de esa manera, esté a disposición del entrenador Efraín Juárez.

