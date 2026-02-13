¿La nueva Fórmula 1 ESTÁ MATANDO el espectáculo? Checo Pérez y Verstappen ADVIERTEN

La nueva Fórmula 1 2026 ya provoca debate antes de arrancar oficialmente. En los test de pretemporada en Bahréin en los que ya participa Checo Pérez, varias voces fuertes del paddock dejaron claro que el nuevo reglamento no solo cambia la ingeniería: Checo Pérez advierte que también podría transformar el espectáculo que millones de fanáticos siguen cada fin de semana.

El punto central es la nueva unidad de potencia, que pasará de una distribución 80% combustión y 20% eléctrica a un equilibrio 50/50. Sobre el papel, el movimiento responde a sustentabilidad y evolución tecnológica. En la pista, sin embargo, algunos pilotos sienten que la gestión de energía está por encima del instinto competitivo.

¿La nueva Fórmula 1 2026 reducirá el espectáculo en pista? Checo Pérez lo dice

Para Checo Pérez, el cambio es profundo. El mexicano advirtió que adelantar podría ser más complicado debido a la gestión energética y al uso estratégico del despliegue eléctrico. Incluso anticipó carreras caóticas mientras los equipos descifran los límites de sus sistemas.

En la misma línea se expresó Max Verstappen, quien aseguró que los nuevos autos no resultan tan divertidos de conducir y que el enfoque está más en administrar que en atacar. La comparación con la Formula E no pasó desapercibida: para algunos pilotos, la sensación es más estratégica que visceral.

La crítica apunta a un posible efecto colateral: curvas más lentas para guardar batería y rectas donde se libera todo. Si eso se confirma, el riesgo es evidente: menos duelos al límite y más cálculos en tiempo real.

Keeping up with pre-season testing 👋 pic.twitter.com/fZTn0lXmZN — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 12, 2026

Gestión de energía vs talento puro: el debate que divide a la F1

La transición hacia 2026 está respaldada por la FIA, busca una categoría más eficiente y atractiva para nuevos fabricantes. No obstante, voces como las de Lewis Hamilton y Fernando Alonso coinciden en que la gestión energética reduce el margen del piloto para marcar diferencia en las curvas.

Del otro lado está Lando Norris, quien considera que las quejas forman parte natural de cualquier transición reglamentaria. La Fórmula 1 siempre cambia, y adaptarse es parte del juego.

Para el fan latino en Estados Unidos, la pregunta es clara: ¿seguiremos viendo adelantamientos memorables o carreras donde el botón correcto vale más que el arrojo? La nueva Fórmula 1 2026 promete tecnología de punta, pero el verdadero examen será mantener intacta la emoción que convirtió a la categoría en el pináculo del automovilismo.