Las altas y bajas de la Liga BBVA MX Femenil para el Clausura 2023

Arrancó la Liga BBVA MX y las Chivas se vieron fuertes ante Pumas, pues en la jornad a inaugural el cuadro comandado por el Pato Alfaro se impusieorn a las univeristarias por marcador de 5-1 en el comienzo de la Liga BBVA MX Femenil.

Un dato a resaltar es que luego de conseguir un triplete ante Pumas Femenil, Alicia ‘Licha’ Cervantes alcanzó 100 goles como futbolista profesional desde que arrancó su carrera en el 2017.

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Alexia Putellas y la influencia en la niñez en España

Pasando al plano internacional, en España, la figura de aquel país, Alexia Putellas sigue siendo el ejemplo a seguir en las niñas que les apasiona el futbol, esto se pudo comprobar, ya que una pequeña se emocionó tanto al recibir una playera de la jugadora del Barcelona, el video se hizo viral y la misma futbolista compartió la publicación.

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