Atlante vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 8 por TV Azteca Deportes del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
El Estadio Banorte se viste de gala para el partido entre Atlante vs Pachuca, en uno de los duelos del Viernes Botanero de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Llegó el día. Atlante se enfrenta al Pachuca de Benjamín Mora en uno de los partidos del Viernes Botanero de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido marca el enfrentamiento entre dos equipos clásicos del futbol mexicano. ¡Sigue el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!
No te lo pierdas por el Canal 7 y el sitio web de aztecadeportes.com este viernes 11 de septiembre a las 8:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Banorte, el único recinto 3 veces mundialista.