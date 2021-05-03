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¡Todos los resultados de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX Femenil en FOTOS!

Se jugó la última jornada de la Liga BBVA MX Femenil en el Guardianes 2021. Los 8 equipos que disputarán la liguilla quedaron definidos, checa todos los resultados.

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