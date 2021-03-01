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¡Todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil en FOTOS!

Los resultados completos de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil. El torneo regresó, tras una pausa donde la Selección Femenil, se entrenó.

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