Puebla vs Atlante: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 9 por TV Azteca Deportes del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Llegó el día. Puebla se enfrenta al Atlante de Miguel “Piojo” Herrera en uno de los partidos del Viernes Botanero de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido marca el enfrentamiento entre dos equipos clásicos del futbol mexicano. ¡Sigue el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!

No te lo pierdas por el Canal 7 y el sitio web de aztecadeportes.com este viernes 18 de septiembre a las 6:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Cuauhtémoc, recinto mundialista.

