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¡Todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga BBVA MX Femenil en FOTOS!

Continúa la Liga BBVA MX Femenil, tras 9 jornadas. Conoce cómo avanzan todos los clubes, en camino hacia la Liguilla del futbol mexicano femenil.

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