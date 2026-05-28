ÚLTIMA HORA: estos son los rumores de fichajes en Club América y Chivas para el Apertura 2026

La Liga BBVA MX llegó a su fin y Cruz Azul se coronó como campeón del futbol mexicano al derrotar a Pumas en la Final. De esta manera, la liga local entrará en un receso de mes y medio debido al comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que iniciará el próximo 11 de junio. Chivas y Club América aprovecharán este tiempo de inactividad para reforzar sus plantillas de cara al siguiente torneo.

El Apertura 2026 comenzará el día 16 de julio y, si bien es cierto que aún faltan varias semanas para el reinicio de la actividad de la Liga BBVA MX, ya existen rumores de fichajes por parte de ambos clubes. Por este motivo, en TV Azteca Deportes te mantendremos al tanto de los posibles refuerzos que podrían sumar Chivas y América en las próximas semanas.

Chivas solo ficharía a otro jugador si vale verdaderamente la pena|Crédito: @Chivas / X

Rumores de fichajes en Chivas

Denzell García: El mediocampista de los Bravos de Juárez está en carpeta del Guadalajara y es uno de sus principales objetivos en el mercado. Gabriel Milito considera que puede ser una pieza fundamental en su esquema, principalmente por su polifuncionalidad. Esto se debe a que puede jugar tanto como mediocampista como defensor.

El mediocampista de los Bravos de Juárez está en carpeta del Guadalajara y es uno de sus principales objetivos en el mercado. Gabriel Milito considera que puede ser una pieza fundamental en su esquema, principalmente por su polifuncionalidad. Esto se debe a que puede jugar tanto como mediocampista como defensor. Jordan Carrillo: El extremo fue una revelación de la Liga BBVA MX con Pumas. Sin embargo, se encuentra cedido en Pedregal y deberá regresar a Santos Laguna una vez finalice su contrato. Chivas buscará acelerar por su fichaje, ya que consideran que puede ser una alternativa de ataque interesante.

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Rumores de fichajes en Club América

Denzell García: Al igual que el cuadro rojiblanco, las Águilas también están interesadas en el fichaje del futbolista de Juárez. André Jardine considera que puede ser de gran utilidad en el mediocampo, supliendo la posible baja de Jonathan dos Santos.

Al igual que el cuadro rojiblanco, las Águilas también están interesadas en el fichaje del futbolista de Juárez. André Jardine considera que puede ser de gran utilidad en el mediocampo, supliendo la posible baja de Jonathan dos Santos. Juan Brunetta: El mediocampista ofensivo tuvo un buen año con Tigres alcanzando la final de la Concacaf Champions Cup, sin embargo, podría cambiar de aires para el Apertura 2026. Diversos reportes señalan que el América es el principal equipo interesado en su fichaje, aunque solamente han habido rumores y nada oficial sobre su posible traspaso.

El mediocampista ofensivo tuvo un buen año con Tigres alcanzando la final de la Concacaf Champions Cup, sin embargo, podría cambiar de aires para el Apertura 2026. Diversos reportes señalan que el América es el principal equipo interesado en su fichaje, aunque solamente han habido rumores y nada oficial sobre su posible traspaso. Guillermo Ochoa: Sin contrato a partir del 30 de mayo, el experimentado portero de la Selección Mexicana dejará el AEL Limassol para convertirse en agente libre. El jugador tendría la intención de regresar a México, pero desde América aún dudan de su contratación.