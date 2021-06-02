Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
10 CRACKS de Inglaterra para la Eurocopa 2020 | FOTOS
Muchos consideran a Inglaterra es uno de los grandes candidatos para ganar el torneo. Conoce a 10 cracks para la Eurocopa 2020, de su lista de 26 seleccionados.
Inglaterra dio a conocer su lista de 26 futbolistas para la Eurocopa 2020 y en esta galería te mostramos 10 grandes jugadores que buscarán llevar a su país a lugares importantes en el torneo.
10 cracks de Inglaterra para la Eurocopa 2020
1. Harry Kane: Delantero del Tottenham y capitán de la Selección.
2. Jadon Sancho: Extremo del Borusia Dortmund en Alemania.
3. Phil Foden: Gran joya del Manchester City de Guardiola.
4. Marcus Rashford: ídolo del Manchester United en los últimos años.
5. Mason Mount: Talentoso medicampista del Chelsea que ganó la Champions.
6. Raheem Sterling: Titular indiscutible del Manchester City.
7. Trent-Arnold Alexander: Lateral del Liverpool, que tuvo un mal año pero llegó a la lista.
8. Ben Chilwell: Lateral izquierdo del Chelsea con gran temporada.
9. Jack Grealish: Ídolo del Aston Villa que juega como extremo o interior.
10. Jude Bellingham: Tiene apenas 17 años y una de las mayores proyecciones del futbol.
Contenido relacionado: 10 CRACKS de Holanda (Países Bajos) para la Eurocopa 2020 | FOTOS