Inglaterra dio a conocer su lista de 26 futbolistas para la Eurocopa 2020 y en esta galería te mostramos 10 grandes jugadores que buscarán llevar a su país a lugares importantes en el torneo.

10 cracks de Inglaterra para la Eurocopa 2020

1. Harry Kane: Delantero del Tottenham y capitán de la Selección.

2. Jadon Sancho: Extremo del Borusia Dortmund en Alemania.

3. Phil Foden: Gran joya del Manchester City de Guardiola.

4. Marcus Rashford: ídolo del Manchester United en los últimos años.

5. Mason Mount: Talentoso medicampista del Chelsea que ganó la Champions.

6. Raheem Sterling: Titular indiscutible del Manchester City.

7. Trent-Arnold Alexander: Lateral del Liverpool, que tuvo un mal año pero llegó a la lista.

8. Ben Chilwell: Lateral izquierdo del Chelsea con gran temporada.

9. Jack Grealish: Ídolo del Aston Villa que juega como extremo o interior.

10. Jude Bellingham: Tiene apenas 17 años y una de las mayores proyecciones del futbol.

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