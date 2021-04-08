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Fútbol

Ajax vs Roma cobertura en vivo | Europa League

Ajax no pierde en la Europa League como local desde el 2014 y ya son 15 encuentros los que han ganado en el Johan Cruyff Arena en esta competencia.

Edson Álvarez pinta para ser titular en Champions League

Escrito por: Emilio Lara

La actividad de la UEFA Europa League regresa este jueves, en donde el mexicano Edson Álvarez y el Ajax enfrentarán a la Roma en lo que será el primer capítulo de los cuartos de final del torneo europeo.

Ambos equipos, se reúnen en el Johan Cruyff Arena, buscando una ventaja, para hacer más sencilla su clasificación a semifinales y la balanza se inclina con el equipo neerlandés que suma 10 victorias consecutivas jugando en casa.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por novena ocasión el Ajax entró a la fase final de la Europa League y sin duda alguna está en busca de la Copa que no gana desde 1992, cuando vencieron al Torino.
En aquel año, Dennis Bergkamp, John Van’t Schip, Frank de Boer e incluso Danny Blind eran de las grandes figuras. Sin embargo, desde entonces el equipo de Ámsterdam no llega a la pelea por el título y en esta ocasión el panorama se pinta para que regresen a la gloria del torneo del viejo continente.

Actualmente, las estrellas son otras, aunque la calidad que tienen los jugadores del Ajax sigue manteniéndose y son fuertes en todas sus líneas. El mexicano Edson Álvarez, puede presumir que está en un equipo grande del futbol europeo y sus buenas actuaciones le han permitido ser parte del cuadro titular que es dirigido por Erik ten Hag

Álvarez suma 15 encuentros jugando como titular en todas las competencias y en los cuatro cotejos que Ajax ha disputado en la Europa League, el mexicano se ha mantenido en los 90 minutos de juego, aunque el encuentro ante la Roma será su segundo equipo del país de la bota que enfrenta y Edson tiene una racha negativa ante clubes italianos, ya que anteriormente perdió ante el Atalanta por 1-0 en la fase de grupos de la Champions League, con lo que su equipo quedó fuera de la competencia.

En cuanto a la Roma, luego de varios fracasos tanto en competencias europeas, quiere regresar a la senda del triunfo y en esta ocasión tiene un ‘as’ bajo la manga, ya que el español Borja Mayoral ha sido una de sus grandes contrataciones en esta temporada.

El delantero de 24 años, suma 13 goles y siete de ellos han sido en la Europa League, por lo que será una de sus principales armas en la delantera acompañada de Edin Dzeko. La mala noticia para el equipo romano, es la baja de Stephan El Shaarawy, quien se lesionó este fin de semana ante el Sassuolo en la Seria A.

Posible alineación de ambos equipos:

Ajax: Scherpen; Tagliafico, Álvarez, Martínez, Timber; Gravenberch, Klaassen, Rensch; Antony, Tadic, Neres.

Roma: López; Mancini, Cristante, Ibañez; Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mayoral; Dzeko.

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