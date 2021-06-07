Analísis : Grupos D, E y F de la Eurocopa 2020

Después de que fuera aplazada un año por la pandemia, la Eurocopa 2020 está de vuelta. Y en esta ocasión por ser el aniversario 60 del torneo se decidió romper con el esquema de una sede única y se celebrará en diferentes ciudades de todo el continente europeo y la final se jugará en Wembley, Londres.

Hoy te contamos quien encabezan los grupos D, E y F.

Grupo D

Inglaterra

El combinado británico y cabeza del grupo D, hizo una eliminatoria casi perfecta camino a la Euro, tras ganar 7 de los 8 partidos, solamente cayó ante República Checa y es favorita llegar hasta las instancias finales. Aunque los dirigidos por Gareth Southgate nunca ha ganado una Eurocopa buscará el campeonato tan ansiado.

El primer rival de los Tres Leones será Croacia, la misma selección con la que cayeron 2-1 en las semifinales de la Copa del Mundo y con la que también compartió grupo en la UEFA Nations League. Para después medirse ante Escocia.

El equipo de Gareth Southgate cerrará su fase de grupos ante la República Checa, subcampeona europea en 1996 y semifinalista en 2004.

Croacia

Las cosas no han ido bien para los subcampeones del mundo, los croatas no ha podido encontrar reemplazos para el portero Danijel Subasic y el delantero Mario Mandzukic, que se retiraron de la selección nacional después de la histórica participación en Rusia.

En las eliminatorias para clasificarse a la Eurocopa sufrieron un descalabro ante Hungría y un empate en Azerbaiyán.

Escocía

Luego de 25 años sin clasificar al certamen, el equipo escocés vuelve al torneo del Viejo Continente después de su última participación en Inglaterra 1996.

El combinado británico llegó a estas instancias, tras superar la milagrosa tanda de penaltis ante Serbia luego de empatar a un tanto.

República Checa

Esta será su sexta participación consecutiva en el torneo. La tarea de clasificarse a octavos no será nada fácil y sus grandes oportunidades pueden pasar por ser uno de los terceros que consigan el pase a la fase eliminatoria.

Grupo E

España

Los dirigidos por Luis Enrique llegan a esta Eurocopa siendo el segundo equipo con más jóvenes en sus filas.

El técnico dio la sorpresa al dejar fuera del combinado nacional a jugadores como Nacho, quien fue el mejor defensa de la Liga española con el Real Madrid, así como el capitán Sergio Ramos que ha presentado diversas molestias musculares. Su lugar será opcupado por Jordi Alba.

Suecia

El equipo sueco llega sin su gran figura es Zlatan Ibrahimovic luego de que en el mes de mayo sufriera una lesión que le impide participar en el torneo. Pero pese a la ausencia de su estrella, los dirigidos por Janne Anderson cuenta con hombres de renombre como el central del Manchester United Victor Lindelof o Emil Peter Fordberg del Leipzig.

Polonia

Llega a su cuarta Eurocopa consecutiva tras ser una de las primeras selecciones calificadas y con una delantera de terror. En la fase clasificatoria mstró el poder que tiene la escuadra con el combo de Lewandowski, Piaget y Milik.

Eslovaquia

El equipo eslovaco arribó a esta instancia gracias a la repesca tras imponerse a Irlanda del Norte. Los dirigidos por Pavel Hapal no tendrán un torneo nada fácil dado que es el equipo más débil. Su última participación fue en la Eurocopa de 2016.

Grupo F

Portugal

Los dirigidos por Fernando Santos llegan a esta Eurocopa para defender el título que ganaron en 2016. Esta selección es liderada por Cristiano Ronaldo, quien buscará batir el récord de goles en fases finales. Entre las novedades está el jugador de Sporting de Lisboa, Pedro Goncalves.

Francia

La selección campeona del mundo en 2018, quiere ganar este certamen con esta generación dorada de futbolistas, que tiene a varios integrantes en un nivel brillante. Kanté, Mbappé, Benzema, Griezmann y Pogba lideran a este equipo de estrellas.

Alemania

Los teutones buscarán coronarse y así agradecer a Joachim Low los 15 años que estuvo al frente del combinado, pues al terminar este torneo dejará el banquillo.

Como novedad, está el regreso de dos experimentados Thomas Müller y Mats Hummels, tras varios años de estar fuera. Los grandes ausentes de la convocatoria son Marc-André Ter Stegen, ya que se someterá a una operación de rodilla, y Marco Reus.

Hungría

La selección húngara llega a estas instancias tras vencer a Islandia en el repechaje. La joven promesa del Red Bull Salzburg, Dominick Szoboszlai, será el faro que guiará a un equipo sin experiencia en este tipo de competiciones, dado que la última ocasión en que calificaron fue hace 44 años por lo que esta será la oportunidad para regresar al fútbol de elite.

Para esta Eurocopa se jugarán un total de 51 partidos a partir el 11 de junio y hasta el 11 de julio con la Gran Final.