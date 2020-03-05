La UEFA anunció partidos a puerta cerrada de Champions y Europa League

Ciudad de México.- Luego de las recomendaciones emitidas por autoridades italianas y españolas sobre el coronavirus, la UEFA anunció que los encuentros entre Valencia-Atalanta e Inter de Milán-Getafe se disputarán a puerta cerrada.

A través de su portal, el organismo europeo dictaminó que el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, entre Valencia y Atalanta, en tierras españolas, se disputará el próximo martes 10 de marzo, a puerta cerrada.

Mismo caso que habrá de presentarse en el enfrentamiento de ida de los octavos de final de la Europa League entre Inter de Milán y Getafe, a llevarse a cabo el jueves 12 de marzo en la cancha del Giuseppe Meazza.

Lo anterior obedece a las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para evitar aficionados italianos eviten trasladarse a España y viceversa, con el fin de prevenir más contagios.

