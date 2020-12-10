Equipos que clasificaron a los dieciseisavos de la Europa League

Después de una emocionante fase de grupos, quedaron definidos los equipos clasificados a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, en donde destacan clubes históricos de la competencia como aquellos que llegan a la fase definitiva luego de ser eliminados en la Champions League.

Entre los equipos más históricos que se metieron a los dieciseisavos destacan la Roma, Napoli y Milán de Italia, el Arsenal de la Inglaterra, Bayer Leverkusen de Alemania, PSV de Holanda. También destaca la eliminación de clubes destacados como el Feyenoord, Celtic y AZ Alkmaar.

Los equipos que jugarán los dieciseisavos de final de la Europa League

Tras la jornada 6, estos equipos sellaron su boleto a los dieciseisavos de final de la Europa League: Roma, Young Boys, Arsenal, Molde FK, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Napoli, Real Sociedad, Leicester City, Braga, Milán, Lille, Villarreal, M. Tel-Aviv, Tottenham, Antwerp, Dinamo Zagreb, Wolfsberg, Hoffenheim y Estrella Roja, mientras que de la Champions League llegan: Red Bull Salzburgo, Shakhtar Donestk, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Club Brujas, Dinamo, Manchester United.

Round of 32 is set ✅



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Los favoritos a ganar la Europa League

Entre los equipos que destacan para ganar la Europa League se encuentran los 'Gunners' del Arsenal, que lideraron el Grupo B con 18 puntos y al haber ganado sus seis partidos de la fase de grupos, Bayer Leverkusen que con 15 unidades no tuvo rival en su sector, Leicester City que a pesar de los altibajos, tiene un gran plantel y el Hoffenheim, que con su gran estilo de juego, fue el segundo mejor equipo al cosechar cinco triunfos y un empate.

También destacan los equipos que llegan de la Champions y que tienen plantel de sobra para por lo menos llegar a la final del torneo como el Manchester United y Ajax, clubes que se quedaron fuera de los octavos en el último partido al obtener derrotas inesperadas ante el Leipzig y el Atalanta respectivamente.

Equipos que fracasaron en la Europa League

También hubo equipos que decepcionaron a sus aficionados y expertos debido a las expectactivas por los planteles o historias que poseen como el caso del AZ Alkmaar, que no sobrevivó al grupo de la muerte con Napoli y Real Sociedad, Celtic de Escocia que a pesar de dominar la Scottish Premier League quedó en último de su sector y el Feyenoord de Holanda, que con toda su historia y siendo actualmente el segundo mejor club de Holanda, no pudo en un grupo en donde había clubes de bajo perfil como el Dinamo Zagreb, Wolfsberg y CSKA Moscú.

Sorteo de la UEFA Europa League

El sorteo para conocer las llaves de los dieciseisavos de final se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre a las 6:00 horas del centro de México.

