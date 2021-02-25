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Fútbol

Érick Gutiérrez busca la remontada con el PSV en Europa League

Los ‘Granjeros’ necesitan dos goles para empatar el marcador global ante el Olympiacos que venció 4-2 en el juego de ida de los 16vos de final de la Europa League.

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|@PSV

Escrito por: Emilio Lara

El PSV Eindhoven donde milita el mexicano Erick Gutiérrez, busca la remontada ante el Olympiacos en los dieciseisavos de final de la Europa League, luego de perder en la ida por marcador de 4-2 en territorio griego.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El PSV pasa por un momento lleno de altibajos y principalmente en la Eredivisie, donde han dejado ir puntos importantes en la carrera por el escudo de la liga neerlandesa y actualmente se ubican como el segundo de la tabla general con 50 puntos obtenidos, seis menos que el líder el Ajax de Ámsterdam, su gran rival.

En sus últimos 10 duelos, ha dejado un registro de seis victorias, tres derrotas y un empate, pero lo que preocupa más para el equipo en donde juega el mexicano Erick Gutiérrez es que la línea defensiva no ha sido sólida y recibieron 15 goles en sus recientes juegos.

Ante la goleada por el Olympiacos en Europa League, el técnico Roger Schmidt está bajo presión por querer mantener una prolongada carrera con los 'Granjeros', sin embargo tendrá que poner toda la carne en el asador, luego de ser reciente eliminado de la copa neerlandesa.

La mayor ventaja que ahora tiene el PSV es la buena forma del neerlandés Donyell Malen, quien ha proporcionado dos goles y asistencias en tres de sus últimos cinco juegos jugados.

Mientras que con el Olympiacos, la felicidad que generó su llamativo triunfo sobre el PSV de la semana pasada, cambió para el fin de semana cuando empató 1-1 ante el Aris y es que no logra ganar en la liga griega.

Esa racha negativa es preocupante y deja en claro que el equipo de Pedro Martins es susceptible si deja que sus rivales generen juego dentro de su campo y eso sin duda será algo que buscarán evitar en los Países Bajos.

Posible alineación PSV Eindhoven:
Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Thomas; Götze, Thomas; Zahavi, Malen.

Posible alineación Olympiacos:
Sa; Lala, Semedo, Ba, Reabciuk; M'Vila, Bouchalakis; Masouras, Camara, Bruma; El-Arabi.

Erick Gutiérrez PSV.jpg
|@PSV

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