‘Chucky’ y Napoli con poca efectividad buscan su segunda victoria en la Europa League

Ciudad de México.- Hirving Lozano y el Napoli siguen con poca efectividad en la UEFA Europa League, sin embargo este jueves pueden mejorar sus números cuando enfrenten al equipo croata del HNK Rijeka que marcha sin puntos en el Grupo F.

El extremo mexicano, no ha logrado marcar en el torneo internacional y su última anotación con el cuadro italiano fue en la Serie A, el 17 de octubre ante el Atalanta, donde destacó con un doblete.

Por otro lado, el Napoli solo lleva una anotación en apenas dos encuentros disputados en la Europa League. Matteo Politano fue el autor de ese gol, que además dio el primer triunfo para los ‘Azzurri’, ante la Real Sociedad, la semana pasada.

Este encuentro es de vital importancia para el equipo que dirige Gennaro Gattuso, si es que quiere figurar entre los clasificados a la siguiente fase del torneo, tomando en cuenta el buen torneo que llevan la Real Sociedad de España y el AZ Alkmaar de Holanda.

Históricamente el Napoli siempre ha clasificado a la fase eliminatoria de la Europa League. Incluso, ganaron los seis partidos en la temporada 2015-16 y establecieron el récord de más goles marcados en fase de grupos de la competencia con 22 anotaciones.

Posible alineación del HNK Rijeka:

Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic

Posible alineación del Napoli:

Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna

Por: Emilio Espinosa