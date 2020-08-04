La previa: Manchester United vs LASK Linz

Manchester United recibe en el Old Trafford al LASK Linz este miércoles, el conjunto inglés lleva la cómoda ventaja de 5-0 sobre el equipo austríaco.

Los ‘Reds Devils’ cerraron la temporada de la Premier League con un racha positiva de 10 partidos sin perder, su única derrota fue en la FA Cup, ante el Chelsea. Bruno Fernandes y Paul Pogba regresaron con una inyección anímica y creativa en mediocampo, que ayudó a meter al equipo de Ole Gunnar Solskjær en puestos de Champions League para la siguiente campaña.

Liderados por Marcus Rashford, los tres hombres de ataque del United sumaron 14 goles, cinco del joven Mason Greenwood y seis de Anthony Martial. El equipo de Ole Gunnar Solskjær derrotó al Leicester en la última jornada para acabar tercero y asegurarse un puesto en la próxima UEFA Champions League.

Sin embargo, Luke Shaw, Axel Tuanzebe y Phil Jones estarían descartados para este encuentro y la rotación de jugadores podría verse el miércoles.

El conjunto del LASK Linz llega a la última fase de la Europa League con técnico nuevo, tras separar del cargo a Valérien Ismaël luego de cosechar seis derrotas en sus últimos 10 partidos. Linz nombró como técnico a Dominik Thalhammer que llega de ser seleccionador de la selección femenina de Austria. Sin embargo los austriacos llegarán al mítico 'Teatro de los Sueños' con una desventaja de 5-0 y con una misión imposible que enfrentar.

Por Emilio Espinosa