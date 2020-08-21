Los jugadores del Real Madrid y Barcelona que celebraron el título del Sevilla
Estos dos ex sevillistas festejaron el sexto título de los andaluces en la Europa League.
Ciudad de México.- Sevilla se convirtió campeón de la UEFA Europa League tras vencer 3-2 al Inter de Milán en la gran final.
Luego de este resultado, dos ex jugadores del cuadro andaluz celebraron la victoria de distinta manera. El primero, Sergio Ramos; el capitán del Real Madrid ha dicho en reiteradas ocasiones el aprecio que le tiene al equipo que le dio la oportunidad de ser profesional.
Esta fue la manera en que SR4 felicitó a los sevillistas por su sexto título de este torneo:
🏆🏆🏆🏆🏆🏆— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 21, 2020
Y es por eso que hoy vengo a verte...
¡Enhorabuena, @SevillaFC!
Asímismo, Ivan Rakitic, quien vistió la playera de 2011 a 2014, se tiró a la alberca en honor a este nuevo logro:
💧¡OJO A LA IMAGEN!💧@ivanrakitic, jugador del BARÇA, se tira a la PISCINA con ROPA para CELEBRAR la SEXTA #UEL del @SevillaFC.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2020
¿VOLVERÁ al PIZJUÁN? pic.twitter.com/HRQJktXlgh