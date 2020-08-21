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Fútbol

Los jugadores del Real Madrid y Barcelona que celebraron el título del Sevilla

Estos dos ex sevillistas festejaron el sexto título de los andaluces en la Europa League.

Los jugadores del Real Madrid y Barcelona que celebraron el título del Sevilla

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Sevilla se convirtió campeón de la UEFA Europa League tras vencer 3-2 al Inter de Milán en la gran final.

Luego de este resultado, dos ex jugadores del cuadro andaluz celebraron la victoria de distinta manera. El primero, Sergio Ramos; el capitán del Real Madrid ha dicho en reiteradas ocasiones el aprecio que le tiene al equipo que le dio la oportunidad de ser profesional.

Esta fue la manera en que SR4 felicitó a los sevillistas por su sexto título de este torneo:

Asímismo, Ivan Rakitic, quien vistió la playera de 2011 a 2014, se tiró a la alberca en honor a este nuevo logro:

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