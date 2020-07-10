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Fútbol

Raúl Jiménez enfrentaría en Europa League a Roma o Sevilla

El sorteo de la competencia se realizó, y el futuro pinta complicado para los lobos de la Premier League.

Raúl Jiménez

Escrito por: Azteca Deportes

Raúl Jiménez y los Wolves podrían tener una serie de Cuartos de Final intensa, la cual sería ante la Roma o ante el Sevilla.

Este viernes se celebró el sorteo de la Europa League, torneo en el que el camino para los equipos aún es incierto, pues faltan los duelos de vuelta de los Octavos de Final, que se jugarán todos el 5 de agosto.

La serie marcha empatada a un gol entre Olympiacos y Wolverhampton, y de avanzar chocarán ante alguno de estos equipos de alto nivel como lo es el Sevilla y Roma.

Esta eliminatoria está por definirse y será a un solo duelo el mismo día 5 de agosto.

Tras esta fase, los Cuartos de Final, Semifinales y la misma Final serán disputadas a un solo cotejo, para evitar los traslados en tiempos de coronavirus.

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