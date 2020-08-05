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Fútbol

Así fue el último gol de Raúl Jiménez en la Europa League

El lobo mexicano no ha marcado en el torneo internacional en este 2020.

Raúl Jiménez
BRAGA, PORTUGAL - NOVEMBER 27: Raul Jimenez of Wolverhampton Wanderers celebrates with teammates after scoring a goal during the Group K - UEFA Europa League match between SC Braga and Wolverhampton Wanderers at Estadio Municipal de Braga on November 27, 2019 in Braga, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)|Gualter Fatia/Getty Images

Escrito por: Emilio Espinosa

Raúl Jiménez busca superar su cuota goleadora de 26 anotaciones en todas las competencias esta temporada y este jueves enfrenta al Olympiakos de Grecia por un boleto a los cuartos de final de la Europa League.

Sin embargo, desde el 2019, el delantero azteca no marca un gol para los ‘Wolves’ en la competencia europea y su último tanto fue ante el Sporting Braga de Portugal en la fase de clasificación el 28 de noviembre.

Esa noche en Braga el delantero azteca puso el empate de 1-1 con un certero remate de cabeza al minuto 13 y más tarde concedió dos asistencias para terminar 3-3 el partido ante el cuadro lusitano.

Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_

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