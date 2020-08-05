Así fue el último gol de Raúl Jiménez en la Europa League
El lobo mexicano no ha marcado en el torneo internacional en este 2020.
Raúl Jiménez busca superar su cuota goleadora de 26 anotaciones en todas las competencias esta temporada y este jueves enfrenta al Olympiakos de Grecia por un boleto a los cuartos de final de la Europa League.
Sin embargo, desde el 2019, el delantero azteca no marca un gol para los ‘Wolves’ en la competencia europea y su último tanto fue ante el Sporting Braga de Portugal en la fase de clasificación el 28 de noviembre.
İlk Golümüz!— Wolves Türkiye (@Wolves_TUR) November 28, 2019
İmza: Raul Jimenez 🇲🇽 pic.twitter.com/eevNPkMdwB
Esa noche en Braga el delantero azteca puso el empate de 1-1 con un certero remate de cabeza al minuto 13 y más tarde concedió dos asistencias para terminar 3-3 el partido ante el cuadro lusitano.
Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_