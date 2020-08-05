Así fue el último gol de Raúl Jiménez en la Europa League

Raúl Jiménez busca superar su cuota goleadora de 26 anotaciones en todas las competencias esta temporada y este jueves enfrenta al Olympiakos de Grecia por un boleto a los cuartos de final de la Europa League.

Sin embargo, desde el 2019, el delantero azteca no marca un gol para los ‘Wolves’ en la competencia europea y su último tanto fue ante el Sporting Braga de Portugal en la fase de clasificación el 28 de noviembre.

İlk Golümüz!

İmza: Raul Jimenez 🇲🇽 pic.twitter.com/eevNPkMdwB — Wolves Türkiye (@Wolves_TUR) November 28, 2019

Esa noche en Braga el delantero azteca puso el empate de 1-1 con un certero remate de cabeza al minuto 13 y más tarde concedió dos asistencias para terminar 3-3 el partido ante el cuadro lusitano.

Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_

