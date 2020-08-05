Raúl Jiménez regresa a la actividad

Raúl Jiménez y el Wolverhampton están de vuelta y lo hacen en la Europa League este jueves donde enfrentan al Olympiakos de Grecia, un rival nada sencillo que llega como el campeón del balompié helénico.

Los 'Wolves' llegan con la mínima ventaja gracias al gol de Pedro Neto en el empate a 1-1 en Grecia hace cinco meses, aunque para este duelo las expectativas son altas para el ‘lobo mexicano’ que suma cuatro tantos desde el regreso a la actividad y busca aumentar su cuota goleadora de 26 tantos en todas las competiciones.

"Tenemos la Europa League y si ganamos la Europa League vamos a la Champions League, así que tenemos que seguir pensando que podemos seguir mejorando y luego veremos" comentó el delantero mexicano a medios locales.

Sin embargo, este partido significa la última oportunidad para Raúl Jiménez, de llevar a lo más alto al Wolverhampton, antes de que pueda salir en la ventana de transferencias, en donde se rumora que su destino sería con el Manchester United o la Juventus Turín.

Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_

