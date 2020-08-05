Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Raúl Jiménez regresa a la actividad

Wolves enfrenta este jueves al Olympiakos (1-1)

Southampton vs Wolves
Southampton vs Wolves|Reuters

Escrito por: Emilio Espinosa

Raúl Jiménez y el Wolverhampton están de vuelta y lo hacen en la Europa League este jueves donde enfrentan al Olympiakos de Grecia, un rival nada sencillo que llega como el campeón del balompié helénico.

Los 'Wolves' llegan con la mínima ventaja gracias al gol de Pedro Neto en el empate a 1-1 en Grecia hace cinco meses, aunque para este duelo las expectativas son altas para el ‘lobo mexicano’ que suma cuatro tantos desde el regreso a la actividad y busca aumentar su cuota goleadora de 26 tantos en todas las competiciones.

"Tenemos la Europa League y si ganamos la Europa League vamos a la Champions League, así que tenemos que seguir pensando que podemos seguir mejorando y luego veremos" comentó el delantero mexicano a medios locales.

Sin embargo, este partido significa la última oportunidad para Raúl Jiménez, de llevar a lo más alto al Wolverhampton, antes de que pueda salir en la ventana de transferencias, en donde se rumora que su destino sería con el Manchester United o la Juventus Turín.

Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP