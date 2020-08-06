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Fútbol

Raúl Jiménez le dedicó gol a su hija recién nacida

El delantero mexicano festejó su gol, simulando que arrullaba a un bebé.

raul jimenez

Escrito por: Azteca Deportes

El pasado 21 de julio nació la hija del delantero mexicano Raúl Jiménez, a quien llamó Arya y a quien le dedicó su gol de este jueves en la Europa League en el juego entre Wolverhampton y Olympiacos.

El delantero azteca había traído esa dedicatoria a través de un festejo de gol en el tintero, pues su último encuentro que fue ante el Chelsea el pasado 26 de julio, Raúl no logró marcar.

Este día, en casa y ante el equipo griego, Jiménez mandó a guardar el balón con una soberbia ejecución de penal que puso adelante a los lobos al minuto 8.

Luego del gol, se encaminó a la banda, junto los brazos y simuló estar arrullando a un bebé, como lo hizo en su momento el brasileño Bebeto.

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