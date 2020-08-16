Cobertura en vivo | Sevilla vs Man. United | Semifinales Europa League
Hoy conoceremos al primer finalista de la Europa League.
MIN 9 | BRUNO FERNANDES, ANOTA DE PENAL, LAS REDES SE MUEVEN PARA LOS "RED DEVILS".
Bruno Fernandes: existe un golazo de penal pic.twitter.com/1nT6Mnno8J— Nico Latini (@nico_latini) August 16, 2020
Alineaciones confirmadas para la gran batalla
11 INICIAL DE MANCHESTER UNITED
🗒️ TEAM NEWS: De Gea makes his second UEL appearance of the campaign for Manchester United; Lindelöf returns in central defence in place of Bailly...#UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020
11 TITULAR DE SEVILLA
🗒️ TEAM NEWS: Sevilla unchanged from their victories over Wolves and Roma, with Suso retaining his spot in the front three...#UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020
HA LLEGADO EL MOMENTO, LOS EQUIPOS YA ESTAN EN EL CAMPO.
⚪️🔴 Key player for Sevilla?#UEL pic.twitter.com/ig5Mjp2wrS— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020
Sevilla y Manchester United se enfrentan este domingo por el pase a semifinales de la Europa League, el duelo se disputará en el estadio Rhein Energie de Colonia, en Alemania.
En Fut Azteca minuto a minuto te llevaremos todos los detalles para que conozcas el primer finalista de la Europa League.