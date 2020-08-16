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Fútbol

Cobertura en vivo | Sevilla vs Man. United | Semifinales Europa League

Hoy conoceremos al primer finalista de la Europa League.

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Escrito por: Azteca Deportes

MIN 9 | BRUNO FERNANDES, ANOTA DE PENAL, LAS REDES SE MUEVEN PARA LOS "RED DEVILS".

Alineaciones confirmadas para la gran batalla

11 INICIAL DE MANCHESTER UNITED

11 TITULAR DE SEVILLA

HA LLEGADO EL MOMENTO, LOS EQUIPOS YA ESTAN EN EL CAMPO.

Sevilla y Manchester United se enfrentan este domingo por el pase a semifinales de la Europa League, el duelo se disputará en el estadio Rhein Energie de Colonia, en Alemania.

En Fut Azteca minuto a minuto te llevaremos todos los detalles para que conozcas el primer finalista de la Europa League.

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