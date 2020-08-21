Cobertura EN VIVO | Sevilla se coronó campeón de la Europa League
Sevilla venció por 3-2 al Inter de Milán este viernes en la Final del certmane europeo.
🇳🇱 Doblete en la final y héroe en la final. Luuk de Jong = #UELMOTM ⚽️⚽️🥇#UELfinal | @SevillaFC | @LuukdeJong9 pic.twitter.com/sVeYe1ZrT1— UEFA.com en español (@UEFAcom_es) August 21, 2020
🇳🇱 Doblete en la final y héroe en la final. Luuk de Jong = #UELMOTM ⚽️⚽️🥇#UELfinal | @SevillaFC | @LuukdeJong9 pic.twitter.com/sVeYe1ZrT1— UEFA.com en español (@UEFAcom_es) August 21, 2020
📸 Qué de recuerdos y alegrías nos han dado estos dorsales... 💫— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 21, 2020
1⃣6⃣ ❤️ 1⃣0⃣
⬜️ #SomosVosotros 🟥#WeareSevilla #UELFinal #UEL pic.twitter.com/YDczGXwil0
▶ | 46' - BACK TO IT!— Inter (@Inter_en) August 21, 2020
Let's bring this home, boys! 👊#SevillaInter 2⃣-2⃣#UELfinal #UEL#FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/0IAj3s0jpp
😍 | 35' - INSTANT RESPONSE!@diegogodin nods home to bring us back on level terms! 💪💪💪— Inter (@Inter_en) August 21, 2020
COME ON!!!! 😁#SevillaInter 2⃣-2⃣#UELfinal #UEL#FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/myLPPw4dkM
GOAL! Sevilla 2-1 Inter (L. de Jong 33'). #UELfinal pic.twitter.com/gblpUCtdID— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
🚨 ¡Empieza la 𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 en Colonia! 🚨#SevillaFC 🆚 @Inter_es 0-0 (1´)#WeareSevilla #SomosVosotros #UELFinal pic.twitter.com/9UaaWZW9dD— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 21, 2020
😜 | 5' - GOOOAAAAAALLLLL!@RomeluLukaku9 tucks it away, a blistering start! 👊👊👊#SevillaInter 0⃣-1⃣#UELfinal #UEL#FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/4zQnE2gQzD— Inter (@Inter_en) August 21, 2020
Arranca el encuentro:
🚨 ¡Empieza la 𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 en Colonia! 🚨#SevillaFC 🆚 @Inter_es 0-0 (1´)#WeareSevilla #SomosVosotros #UELFinal pic.twitter.com/9UaaWZW9dD— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 21, 2020
Esta tarde el Sevilla se enfrenta ante el cuadro del Inter de Milán, en un duelo que definirá al campeón de la Europa League, en un año curioso e inusual debido a la pandemia originada por el Covid-19.
Tras sortear intensos desafíos desde los Octavos de Final, los 2 equipos llegan con la mente puesta en el campeonato, el cual además será la llave para ir a la Champions League del próximo año.
En el terreno de juego estarán 2 estilos diferentes como es el de Lopetegui, timonel del Sevilla, y el de Antonio Conte, estratega del Inter, que mandarán al campo el mejor 11 para hacer vibrar a las aficiones que verán desde sus pantallas el duelo que por el Covid-19, no tendrá público.
ALINEACIONES:
⚫️🔵 Most likely Inter hero?#UELfinal— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
🗒️ TEAM NEWS: Semi-final super sub Luuk de Jong starts for Sevilla...#UELfinal— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
🏆 IT'S FINAL DAY! 🙌— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
🤍❤️ @SevillaFC or @Inter? 💙🖤@UKEnterprise | #UELfixtures | #UELfinal