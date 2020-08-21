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Fútbol

Cobertura EN VIVO | Sevilla se coronó campeón de la Europa League

Sevilla venció por 3-2 al Inter de Milán este viernes en la Final del certmane europeo.

Final Europa League Sevilla vs Inter de Milán

Escrito por: Azteca Deportes

Arranca el encuentro:

Esta tarde el Sevilla se enfrenta ante el cuadro del Inter de Milán, en un duelo que definirá al campeón de la Europa League, en un año curioso e inusual debido a la pandemia originada por el Covid-19.

Tras sortear intensos desafíos desde los Octavos de Final, los 2 equipos llegan con la mente puesta en el campeonato, el cual además será la llave para ir a la Champions League del próximo año.

En el terreno de juego estarán 2 estilos diferentes como es el de Lopetegui, timonel del Sevilla, y el de Antonio Conte, estratega del Inter, que mandarán al campo el mejor 11 para hacer vibrar a las aficiones que verán desde sus pantallas el duelo que por el Covid-19, no tendrá público.

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