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Fútbol

VIDEO | Zlatan Ibrahimovic se molesta por salir de cambio

El Milan se enfrentó al Lille en la Europa League e Ibrahimovic armó ‘berrinche’ por salir de cambio en el partido.

Zlatan Ibrahimovic


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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- El astro del Milan salió muy moleso y no le gustó nada su cambio en la goleada ante Lille por la Europa League.

El día de ayer el equipo italiano la paso mal en el ecuentro frente al Lille en la Europa League. Los dirigidos por Stefano Pioli cayeron en el San Siro 3-0.

No se había cumplido la hora de partido y los italianos ya habían recibido tres goles, lo cual el entrenador decidió hacer varios ajustes y decidió sacar a Zlatan para el ingreso de Rebic.

Zlatan dejó en claro que la decisión de Pioli de sacarlo no le gustó siquiera un poco.

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