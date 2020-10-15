Fichaje de José Callejón con la Fiorentina, beneficia a Hirving Lozano

El español José Callejón fue presentado como nuevo elemento de la Fiorentina, escuadra a la cual llega con una edad de 33 años, procedente del Nápoles, donde deja un lugar en el ataque celeste.

La salida oficial de Callejón abre espacio en la ofensiva del Nápoles, donde la competencia es intensa, por lo que el atacante Hirving Lozano tiene más chances de aparecer y ser constante.

Lozano ha tenido más minutos esta campaña, pero ahora se encamina prácticamente a la titularidad con la salida del ibérico.

Callejón quiso permanecer en Italia

El español José Callejón hizo énfasis en que recibió muchas ofertas de otros clubes de otros países, pero que finalmente decidió ir a la Fiorentina, pues no quería dejar Italia.