José Mourinho y el Tottenham hacen papelón en la Europa League

Con medio pie en los Cuartos de Final, el Tottenham hizo el oso y dejó ir una ventaja de 2-0 ante el Dinamo Zagreb para ser elimando de la Europa League. La figura del encuentro fue Mislav Orsic, quien marcó un hat-trick y así dejar fuera al conjunto dirigido por José Mourinho.

El equipo inglés sacó ventaja en su casa, el Tottenham Hotspur Stadium, tras un doblete de su figura, el delantero inglés, Harry Kane. Por lo que llegaron a Crocia con una ventaja considerable para clasificarse a la siguente fase del certamen europeo. Incluso, aguantaron los primeros 45 minutos, hasta que vino la debacle.

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La hombrada comenzó al 62’. En un contragolpe el balón cayó en los píes Orsic al borde del área grande, y tras un recorte hacía el centro, el delantero sacó un disparo al ángulo izquierdo del portero, Hugo Lloris, que poco pudo hacer para atajar el balonazo.

El milagro llegó 20 minutos más tarde. El dorsal número ‘99’ se encontró con centro a la altura del manchón penal, que con un disparo cruzado venció una vez más al arquero rival y envío el encuentro al alargue.

Con el cuchillo entre los dientes y el aspecto anímico a su favor, a pesar de los intentos por los dirigidos de José Mourinho, el Zagreb se encontró con el gol del triungo. Orsic tomó el balón desde media cancha y tras quitarse a varios rivales sacó un tiro a primer poste y conseguir la hombrada.

Orsic herói do Dínamo Zagreb faz seu 3° gol na partida. Golaço que vai classificando o Dinamo



Que faaaaaase do Tottenham



Dinamo 3x0 Tottenham

Agregado: 3x2pic.twitter.com/5IxEsfRQhQ — Torcedor Informado (@TorcedorInform1) March 18, 2021

El Tottenham aspira solo aspira a un título

Con este resultado, la actualidad del Tottenham quedó exhibida: cayeron en el Derby contra el Arsenal, están fuera de los puestos europeos en la Premier League, en octavo lugar y 45 puntos.

La única opción de título que tienen los dirigidos por José Mourinho es la final de la Copa de la Liga, pero se miden ante Pep Guardiola y el Mancherster City, que es líder de la Premier con 71 unidades, y acaban de conseguir su pase a los cuartos de final de la Champions League.

Ahora, el Tottenham buscará reivindicarse el próximo domingo cuando visite al Aston Villa, partido pendiente de la Jornada 18.

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