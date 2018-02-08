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Barcelona, a la final de Copa del Rey

Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

Por: Azteca Deportes

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Quality Sport Images/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Quality Sport Images/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Quality Sport Images/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Quality Sport Images/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Philippe Coutinho e Ivan Rakitić ponen al Barcelona en la final de la Copa del Rey, donde ya los espera Sevilla

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