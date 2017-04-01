  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Bruna Marquezine, el mejor gol de Neymar

La actriz y modelo brasileña está junto al astro del balompié desde el 2012

Por: Azteca Deportes

KAL|1_3koutl4x

Bruna Marquezine

KAL|1_50go1gc8

Bruna Marquezine

KAL|1_wvxv87b4

Bruna Marquezine

KAL|1_n0ie655l

Bruna Marquezine

KAL|1_mt5ld8fp

Bruna Marquezine

KAL|1_l7lepj1o

Bruna Marquezine

KAL|1_zhfjmosl

Bruna Marquezine

KAL|1_2nqtbi7y

Bruna Marquezine

/
KAL|1_3koutl4x

Bruna Marquezine

KAL|1_50go1gc8

Bruna Marquezine

KAL|1_wvxv87b4

Bruna Marquezine

KAL|1_n0ie655l

Bruna Marquezine

KAL|1_mt5ld8fp

Bruna Marquezine

KAL|1_l7lepj1o

Bruna Marquezine

KAL|1_zhfjmosl

Bruna Marquezine

KAL|1_2nqtbi7y

Bruna Marquezine

KAL|1_3koutl4x
KAL|1_50go1gc8
KAL|1_wvxv87b4
KAL|1_n0ie655l
KAL|1_mt5ld8fp
KAL|1_l7lepj1o
KAL|1_zhfjmosl
KAL|1_2nqtbi7y