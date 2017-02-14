  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería | Los mejores memes de la goleada al Barcelona

Mira los mejores memes que se suscitaron tras la goleada del PSG al Barcelona en Champions League.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_6y22bquc

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_q451dzib

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_043izhad

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_erohd7i9

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_1v3g6v0v

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_ir9y46q6

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_c0mxqwcr

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

/
KAL|1_6y22bquc

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_q451dzib

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_043izhad

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_erohd7i9

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_1v3g6v0v

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_ir9y46q6

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_c0mxqwcr

Los mejores memes de la goleada al Barcelona

KAL|1_6y22bquc
KAL|1_q451dzib
KAL|1_043izhad
KAL|1_erohd7i9
KAL|1_1v3g6v0v
KAL|1_ir9y46q6
KAL|1_c0mxqwcr