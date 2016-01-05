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Galería: Primer entrenamiento Zidane
Llegó el día en que Zinedine Zidane tomó las riendas del Real Madrid como Director Técnico
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Voy a jugar con la BBC, claramente” aseguró Zidane en su primer día como DT del Madrid
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El fútbol siempre ha sido importante aquí ver un fútbol bonito y creo que voy a estar en esta línea” prometió Zidane
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “He visto un equipo animado y concentrado, metido en el trabajo.Todos contentos”, Zidane
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Nunca un entrenador está preparado. Y menos un entrenador que nunca ha entrenado” declaró Zidane a su llegada al Real Madrid
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “No hay que compararme con Guardiola. Es un formidable entrenador pero no me voy a comparar” declaró Zidane
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El mensaje que daré será el mismo que a los jugadores del Castilla. Lo importante es el trabajo y la intensidad en cada partido.” sentenció Zizou
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | Zidane aseguró que ganar la Champions League es algo que tiene que hacer sí o sí
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Voy a jugar con la BBC, claramente” aseguró Zidane en su primer día como DT del Madrid
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El fútbol siempre ha sido importante aquí ver un fútbol bonito y creo que voy a estar en esta línea” prometió Zidane
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “He visto un equipo animado y concentrado, metido en el trabajo.Todos contentos”, Zidane
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Nunca un entrenador está preparado. Y menos un entrenador que nunca ha entrenado” declaró Zidane a su llegada al Real Madrid
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “No hay que compararme con Guardiola. Es un formidable entrenador pero no me voy a comparar” declaró Zidane
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El mensaje que daré será el mismo que a los jugadores del Castilla. Lo importante es el trabajo y la intensidad en cada partido.” sentenció Zizou
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | Zidane aseguró que ganar la Champions League es algo que tiene que hacer sí o sí