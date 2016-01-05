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Galería: Primer entrenamiento Zidane

Llegó el día en que Zinedine Zidane tomó las riendas del Real Madrid como Director Técnico

Por: Carlos Gorozpe

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Voy a jugar con la BBC, claramente” aseguró Zidane en su primer día como DT del Madrid

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El fútbol siempre ha sido importante aquí ver un fútbol bonito y creo que voy a estar en esta línea” prometió Zidane

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “He visto un equipo animado y concentrado, metido en el trabajo.Todos contentos”, Zidane

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Nunca un entrenador está preparado. Y menos un entrenador que nunca ha entrenado” declaró Zidane a su llegada al Real Madrid

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “No hay que compararme con Guardiola. Es un formidable entrenador pero no me voy a comparar” declaró Zidane

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El mensaje que daré será el mismo que a los jugadores del Castilla. Lo importante es el trabajo y la intensidad en cada partido.” sentenció Zizou

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | Zidane aseguró que ganar la Champions League es algo que tiene que hacer sí o sí

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KAL|0_sa3ofvdm

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Voy a jugar con la BBC, claramente” aseguró Zidane en su primer día como DT del Madrid

KAL|0_yvdjgfn2

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El fútbol siempre ha sido importante aquí ver un fútbol bonito y creo que voy a estar en esta línea” prometió Zidane

KAL|0_dnfkq1l1

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “He visto un equipo animado y concentrado, metido en el trabajo.Todos contentos”, Zidane

KAL|0_oi1ivvr1

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “Nunca un entrenador está preparado. Y menos un entrenador que nunca ha entrenado” declaró Zidane a su llegada al Real Madrid

KAL|0_5je7hhzw

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “No hay que compararme con Guardiola. Es un formidable entrenador pero no me voy a comparar” declaró Zidane

KAL|0_ouqcj081

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | “El mensaje que daré será el mismo que a los jugadores del Castilla. Lo importante es el trabajo y la intensidad en cada partido.” sentenció Zizou

KAL|0_qh6zo3fn

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | Zidane aseguró que ganar la Champions League es algo que tiene que hacer sí o sí

KAL|0_sa3ofvdm
KAL|0_yvdjgfn2
KAL|0_dnfkq1l1
KAL|0_oi1ivvr1
KAL|0_5je7hhzw
KAL|0_ouqcj081
KAL|0_qh6zo3fn