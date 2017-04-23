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Galería | Real Madrid vs Barcelona

Mira las mejores imágenes que dejó el clásico que dividió al mundo

Por: Azteca Deportes

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Real Madrid vs Barcelona

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Real Madrid vs Barcelona

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Real Madrid vs Barcelona

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Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_flq9q90r

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_ira4k49k

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_tn3wj5wp

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_jlunqxj3

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_3k74e9q7

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_ttbi26im

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_amg963qn

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_ys4ra9u9

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_8lyl3wlj

Real Madrid vs Barcelona

/
KAL|1_kt5iuo54

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_p7tk325v

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_vgrnk8mk

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_b80dzy1z

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_flq9q90r

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_ira4k49k

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_tn3wj5wp

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_jlunqxj3

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_3k74e9q7

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_ttbi26im

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_amg963qn

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_ys4ra9u9

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_8lyl3wlj

Real Madrid vs Barcelona

KAL|1_kt5iuo54
KAL|1_p7tk325v
KAL|1_vgrnk8mk
KAL|1_b80dzy1z
KAL|1_flq9q90r
KAL|1_ira4k49k
KAL|1_tn3wj5wp
KAL|1_jlunqxj3
KAL|1_3k74e9q7
KAL|1_ttbi26im
KAL|1_amg963qn
KAL|1_ys4ra9u9
KAL|1_8lyl3wlj