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Real Madrid eliminado de Copa

El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa

Por: Azteca Deportes

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey

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Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey

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