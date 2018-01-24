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Real Madrid eliminado de Copa
El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa
Denis Doyle/Getty Images | El Leganés profundizó la crisis en el conjunto blanco al eliminarlo de Copa del Rey
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