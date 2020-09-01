Inglaterra vestirá retro para la Eurocopa

Inglaterra lanzó su nuevo uniforme de local y visitante para la Eurocopa del próximo verano.

La firma Nike se ha inspirado en la camiseta icónica que vistió la escuadra de la rosa para la Copa del Mundo de 1998 en Francia.



Fresh look. Same energy. ⚡️



The new @nikefootball home and away shirts are here!



Pre-order now 👉 https://t.co/gmDWjzaBRu pic.twitter.com/dL3hqZHbcu — England (@England) September 1, 2020

Sin embargo, lejos de sentir nostalgia, la afición expresó su disgusto porque comprar la camiseta oficial de Inglaterra les costará la generosa suma de 1699 pesos (£69.95) versión estadio mientras que la versión jugador costará 2499 (£99.95).

Además, los seguidores tendrán que desembolsar 1456 pesos (£59.95) extra por los shorts y los calcetines probablemente costarán 242-364 pesos (£10/15) cuando estén disponibles. Los fanáticos que quieran lucir los nombres de Harry Kane o Raheem Sterling en la espalda con sus números también tendrán que desembolsar 364 pesos más (£15).

La mayoría señaló el alto precio del kit, y uno de ellos tuiteó: "Me gustan, pero me pones un precio inaccesible para comprarlos para mis dos hijos. Simplemente no puedo justificar esa cantidad de dinero en dos camisetas de fútbol. Realmente es necesario revisar los precios y estoy convencido de que venderán mucho más".

Otro escribió: "Todavía en medio de una pandemia y la gente está luchando económicamente y FA cree que es aceptable sacar una camiseta nueva".

Más allá del costo, muchos apreciaron el regreso a la camiseta de 1998 que es totalmente reconocible por la derrota de Inglaterra en la tanda de penaltis ante Argentina hace 22 años.

Algunos aficionados compartieron imágenes de Michael Owen celebrando después de marcar su maravilloso gol en el choque 2-2, mientras que otros recordaron la infame tarjeta roja de David Beckham.

File photo dated 30-06-1998 of England’s David Beckham (L) is given the red card by Danish referee Kim Milton Nielsen, after a foul on Argentina’s Diego Simeone during their France ’98 World Cup second round match held in St Etienne. argentina won the match 4-3 on penalties (2-2 after extra time).



Por su parte, el capitán de los Tres Leones, Harry Kane, estuvo entre los que elogiaron los kits y afirmaron que ambos simbolizan la unidad con los jugadores y los fanáticos: "Este equipo está más unido que nunca. Cuando nos ponemos la camiseta de Inglaterra, todas las rivalidades entre clubes se dejan de lado. Estamos unidos en nuestro objetivo de representar a nuestros fans por todas partes. Esta colección captura ese sentimiento de unión que tanto apreciamos".

Las estrellas actuales de Inglaterra esperan tener mejor suerte que los iconos que les precedieron cuando usen el uniforme en el torneo del próximo verano.