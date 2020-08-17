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Fútbol

¡Inter es finalista!

La escuadra italiana no tuvo piedad del Shakhtar en la Europa League.

Inter

Escrito por: Azteca Deportes

Alemania. Inter consigue su pase para la final de la Europa League al vencer 5-0 a Shakhtar donde se verá las caras ante el Sevilla el próximo viernes.

La escuadra milanista enseñó su poderío desde el inicio del partido y al minuto 19 lo demostró cuando Lautaro Martínez remató de cabeza por abajo para batir al portero. ¡Brillante definición!

El 2-0 llegó al minuto 64’ con Danilo D'Ambrosio saltando por encima de la defensa en el área chica para rematar un centro y anota con un gran cabezazo por la derecha de la meta.

El belga Romelu Lukaku tocó al borde del área para Lautaro Martínez, que anota por la esquina inferior derecha y así poner el 3-0 al 74’.

Ya con Shakthar desbordado buscando por lo menos un gol, el argentino Lautaro Martínez le devuelve el favor a Lukaku, que dentro del área engancha un disparo preciso y poner el 4-0 al minuto 78.

Romelu Lukaku cerró el marcador al hacer una gran carrera en solitario para batir a Andrij Pyatov con un disparo raso dentro del área y poner el 5-0 al minuto 84’.

Inter enfrentará en la final al Sevilla que dejó en el camino al Manchester United.

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