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Real Madrid golea en tierras de Pamplona
Osasuna cae en casa con el Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid
Getty Images | Osasuna vs Real Madrid