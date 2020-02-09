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Real Madrid golea en tierras de Pamplona

Osasuna cae en casa con el Real Madrid

Por: Azteca Deportes

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

/
Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid

Getty Images | Osasuna vs Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid
Osasuna vs Real Madrid
Osasuna vs Real Madrid
Osasuna vs Real Madrid
Osasuna vs Real Madrid
Osasuna vs Real Madrid