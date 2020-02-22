  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Messi vuelve hacer de las suyas

Barcelona golea al Eibar con cuatro goles de Messi

Por: Azteca Deportes

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

. | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

- | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

/
Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

. | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

- | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar

Reuters | Barcelona vs Eibar

Barcelona vs Eibar
Barcelona vs Eibar
Barcelona vs Eibar
Barcelona vs Eibar
Barcelona vs Eibar
Barcelona vs Eibar
Barcelona vs Eibar