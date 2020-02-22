Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Messi vuelve hacer de las suyas
Barcelona golea al Eibar con cuatro goles de Messi
Reuters | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
. | Barcelona vs Eibar
- | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
. | Barcelona vs Eibar
- | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar
Reuters | Barcelona vs Eibar