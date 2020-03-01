  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Real Madrid se levanta con el clásico

Real Madrid derrota 2-0 a Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid v Barcelona

Real Madrid

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona





|



Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona






|


/
Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid v Barcelona

Real Madrid

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona





|



Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

REUTERS | Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona






|


Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona