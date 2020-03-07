Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Messi le da la victoria a Barcelona
A través de un penalti, Messi anota el gol del triunfo para Barcelona
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
- | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
|
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
- | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
Reuters | Barcelona vs Real Sociedad
|