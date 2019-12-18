  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Barcelona y Real Madrid no se hacen daño

Barcelona empata a cero goles con Real Madrid en el Camp Nou

Por: Azteca Deportes

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

/
Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid

Reuters | Barcelona vs Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid