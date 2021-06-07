Las selecciones más ganadoras de la Eurocopa

Después de un año de espera, la Eurocopa 2020 por fin se podrá llevar a cabo para el deleite de todos los aficionados. Las mejores selecciones de Europa y sus grandes estrellas se medirán del 11 de junio al 11 de julio para definir al gran monarca del viejo continente.

El actual campeón de la Euro es la selección de Portugal quien venció 1-0 a su similar de Francia con un gol agónico de Éder en el segundo tiempo extra del partido; cabe mencionar que durante el encuentro la gran figura lusitana Cristiano Ronaldo tuvo que salir de cambio por una lesión.

La selecciones más ganadoras de este torneo son los combinados de Alemania y España, que ostentan tres títulos cada uno.

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La primera vez que la “Furia Roja” obtuvo el título de la Eurocopa fue en 1964, cuando todavía se le denominaba Copa de Naciones de Europa, dicho certamen se disputó en territorio ibérico y donde la Selección local de España venció 2-1 a la antigua URSS.

El segundo Campeonato de la selección española fue casi 50 años después, cuando en 2008 “La Roja” derrotó 1-0 con gol de Fernando Torres a la selección de Alemania, partido que se disputó el 29 de junio de ese año en el Estadio Ernest Happel de Viena, Austria.

Cuatros años más tarde, en 2012 España logró el bicampeonato de la Eurocopa tras vencer en la gran final con un contundente marcador de 4 -0 a su similar de Italia en el estadio de Olímpico de Kiev en Ucrania. Los goles fueron obra de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata quienes sellaron una goleada histórica sobre el cuadro itálico.

Alemania fue la primera selección que logró el tricampeonato

La selección de Alemania también cuenta con tres títulos de Eurocopa en sus vitrinas. Fue la primera selección que logró el tricampeonato del certamen.

La primera ocasión que el combinado teutón logró hacerse del título fue en 1972 cuando la Selección de Alemania derrotó en la Final 3-0 a su similar de la antigua Unión Soviética en el estadio de Heysel en Bruselas, Bélgica.

El partido se definió con dos goles del mítico Gerd Müller y uno más de Herbert Wimmer.

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La segunda ocasión que la Selección de Alemania obtuvo el campeonato de la Eurocopa fue en 1980 tras derrotar 2 por 1 al combinado de Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma, cuando todavía eran la Alemania Federal, y donde mantenía un poder inigualable en el balón pie mundial, llegando a su tercera final consecutiva desde el primer campeonato en 1972.

Un doblete de Horst Hrubesch fue el que le otorgó el segundo título de sus historia al “Die Mannschaft”.

16 años después, en 1996 la Selección de Alemania logró el campeonato de la Eurocopa de Inglaterra tras vencer 2-1 a la República Checa en el mítico césped de Wembley.

Con doblete de Oliver Bierhoff al minuto 73 y el otro al 95 ( gol de oro) l selección de Alemania obtuvo su tricampeonato de la Eurocopa.

Es así como estamos a tan solo unos días de disfrutar y deleitarnos de grandes futbolistas que dejarán todo en la cancha para representar y poner en alto a su selecciones.