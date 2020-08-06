Minuto a minuto EN VIVO: Wolverhampton vs Olympiacos en la Europa League
Sigue las acciones de Raúl Jiménez y los Wolves en la Europa League
A cinco minutos del final, los Wolves lo sufren pero siguen al frente en el marcador.
Five to go. #COYW pic.twitter.com/W3CXDy4GuD— Wolves (@Wolves) August 6, 2020
Tenía que ser, el gol de Jiménez va dedicado para su pequeña Arya.
🇲🇽 ¡¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SEEEEEÑOOOOOOR!! 🇲🇽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 6, 2020
Raúl Jiménez llegó a 10 anotaciones en la #EuropaLeague 🏆 y le dedicó su gol a su pequeña hija Arya.👶❤⚽
Revive su anotación: https://t.co/ZInvNPLU8X pic.twitter.com/SIyOxPLaYQ
Tras 45 minutos, los Wolves lo ganan con gol de Raúl Jiménez y de momento están en los octavos de final.
#EuropaLeague 🏆@Wolves 1-(2-1)0 @olympiacosfc— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 6, 2020
¡Se acabó el primer tiempo en el Molineux Stadium! ☝ Los Wolves lo ganan con gol de Raúl Jiménez, el lobo mexicano.
🔴 Sigue las acciones: https://t.co/UtecK417wm pic.twitter.com/nPPWUmht7y
Y sí, ya tiene 10 goles en la presente Europa League.
El gol de Jiménez es para revivirlo mil veces...
🇲🇽 ¡¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SEEEEEÑOOOOOOR!! 🇲🇽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 6, 2020
Raúl Jiménez llegó a 10 anotaciones en la #EuropaLeague 🏆 y le dedicó su gol a su pequeña hija Arya.👶❤⚽
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Raúl Jiménez haciendo lo de siempre y ya llegó a 10 goles en la Europa League.
RAUL MAKES NO MISTAKE FROM THE SPOT!! pic.twitter.com/sEwrBWPK4x— Wolves (@Wolves) August 6, 2020
¡GOOOOOOOOL de RAÚL JIMÉNEZ, GOOOOL JIMÉNEZ EN LA EUROPA LEAGUE!
¡Rueda el partido en Molineux Stadium!
#RJ9 🇲🇽🐺 pic.twitter.com/GkHFN7pAMg— Wolves (@Wolves) August 6, 2020
Como ya es costumbre, Raúl Jiménez sale como TITULAR al campo.
El duelo en el partido de ida quedó igualado a una anotación por bando, lo cual le da el pase momentáneo a los Wolves a la siguiente ronda.
¡Llegó el día! Raúl Jiménez y los Wolves buscan su pase a los cuartos de final de la Europa League ante el Olympiacos de Grecia.