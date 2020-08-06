Minuto a minuto EN VIVO: Wolverhampton vs Olympiacos en la Europa League

A cinco minutos del final, los Wolves lo sufren pero siguen al frente en el marcador.

Tenía que ser, el gol de Jiménez va dedicado para su pequeña Arya.

🇲🇽 ¡¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SEEEEEÑOOOOOOR!! 🇲🇽



Raúl Jiménez llegó a 10 anotaciones en la #EuropaLeague 🏆 y le dedicó su gol a su pequeña hija Arya.👶❤⚽



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Tras 45 minutos, los Wolves lo ganan con gol de Raúl Jiménez y de momento están en los octavos de final.

#EuropaLeague 🏆@Wolves 1-(2-1)0 @olympiacosfc



¡Se acabó el primer tiempo en el Molineux Stadium! ☝ Los Wolves lo ganan con gol de Raúl Jiménez, el lobo mexicano.



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Y sí, ya tiene 10 goles en la presente Europa League.

El gol de Jiménez es para revivirlo mil veces...

🇲🇽 ¡¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SEEEEEÑOOOOOOR!! 🇲🇽



Raúl Jiménez llegó a 10 anotaciones en la #EuropaLeague 🏆 y le dedicó su gol a su pequeña hija Arya.👶❤⚽



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Raúl Jiménez haciendo lo de siempre y ya llegó a 10 goles en la Europa League.

RAUL MAKES NO MISTAKE FROM THE SPOT!! pic.twitter.com/sEwrBWPK4x — Wolves (@Wolves) August 6, 2020

¡GOOOOOOOOL de RAÚL JIMÉNEZ, GOOOOL JIMÉNEZ EN LA EUROPA LEAGUE!

¡Rueda el partido en Molineux Stadium!

Como ya es costumbre, Raúl Jiménez sale como TITULAR al campo.

El duelo en el partido de ida quedó igualado a una anotación por bando, lo cual le da el pase momentáneo a los Wolves a la siguiente ronda.

¡Llegó el día! Raúl Jiménez y los Wolves buscan su pase a los cuartos de final de la Europa League ante el Olympiacos de Grecia.

