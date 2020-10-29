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Fútbol

Mourinho realiza cambios importantes en el Tottenham, quitando a la estrella Harry Kane

Tottenham enfrentarán al Royal Antwerp en actividad de la Europa League, buscando extender su récord invicto a 11 partidos en todas las competiciones, con cambios en la alineación.

Harry Kane

Escrito por: Azteca Deportes

Sin Harry Kane en la delantera, Gareth Bale y Carlos Vinicius serán el eje de ataque para el Tottenham Hotspur que continúa su campaña en la Europa League este jueves en su visita a Bélgica para enfrentar al Royal Antwerp de la ciudad de Amberes.

Ambos equipos comparten el liderato del Grupo J donde registran una victoria. Los ingleses vencieron al LASK Linz y el conjunto belga superó al Ludogorets.

Los ‘Spurs’ se dirigen al encuentro en Bélgica buscando extender su récord invicto a 11 partidos en todas las competiciones. Sin embargo, se enfrentarán a un oponente que ha logrado una racha similar, registrando seis victorias y un empate en sus siete partidos más recientes.

Si bien los hombres de Ivan Leko han marcado al menos dos goles en cada uno de esos encuentros, no han podido mantener la portería en cero en todas las ocasiones. Un aspecto que José Mourinho sabrá explotar muy bien con su delantera.

Posible alineación del Antwerp

Butez; Seck, Gelin, De Laet; Buta, Haroun, Hongla, Juklerod; Gerkens, Mbokani, Refaelov

Posible alineación Tottenham Hotspur:

Hart; Aurier, Sanchez, Davies, Reguilon; Sissoko, Winks; Lamela, Lo Celso, Bale; Vinicius

Por Emilio Espinosa

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