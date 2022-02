La muerte rondó en la cabeza de Rooney por una fuerte razón

Wayne Rooney aceptó en una entrevista, que sus problemas de conducta relacionados con el alcohol, muchas veces lo llevaron a pensar en la muerte y en la necesidad de pedir ayuda para no terminar en una tragedia con su vida o con la de alguien más.

El ex jugador, que fue estrella en el Manchester United, aseguró en entrevista en un programa británico, todo lo que vivió y cómo llegó a afectarle en su vida diaria.

El ahora entrenador del Derby County, hizo revelaciones que se verán a más detalle en el documental sobre su vida, que se estrenará en una plataforma y en el que también mostrará los casos de infidelidad y excesos en el consumo de alcohol.

La muerte le causó terror a Rooney

El ex futbolista indicó que siempre fue consciente de lo que vivía y que tenía que encararlo, pero cayó reiteradas ocasiones en sus adicciones.

“Probablemente lo que más miedo me daba fue la muerte. Cometí muchos errores, que podrían haber sido peores. Mujeres, conducir borracho, que esto lo hice, o incluso mis problemas me podrían haber llevado a matar a alguien o a mí mismo. Sabía que necesitaba ayuda para salvarme a mí y para salvar a mi familia”, indicó el ex seleccionado por Inglaterra Wayne Rooney.

“Hace 15 años no podías entre en un vestuario y reconocer que tienes un problema con el alcohol y que tienes una enfermedad mental. No podía hacer eso”, añadió.

Getty Images Wayne Rooney

Rooney acepta haber sido un tipo extremadamente violento

Wayne Rooney además hace énfasis sobre lo violento que fue de adolescente, peleando en la calle aunque saliera herido.

“Había veces que volvía con el ojo morado, otra vez me desencajaron la mandíbula, tenía 13 años. Recuerdo un día que estaba cruzando la carretera con una botella de sidra en la mano. Mi entrenador por entonces, en el Everton, paró con el coche para dejarme pasar. Al día siguiente en el entrenamiento me cogió y me dijo: “Escucha, tienes el mayor talento que he visto a alguien de tu edad. No lo desperdicies”.