‘Chucky’ Lozano, con la difícil tarea de vencer al líder de España en la Europa League
Nápoli y ‘Chucky’ Lozano perdió en su debut contra el AZ Alkmaar y viajan a España con la firme intención de conseguir sus primeros puntos del torneo, al medirse ante la Real Sociedad en duelo de la Europa League.
Hirving ‘Chucky’ Lozano salta de nueva cuenta a la acción en la UEFA Europa League, con la intención de que el Nápoli se levante en la competencia por el liderato del Grupo F, este jueves cuando enfrente a la Real Sociedad.
El equipo del 'Chucky' se enfrenta esta vez, a uno de los clubes revelaciones de esta temporada y la Real Sociedad, supera al Real Madrid en la cima de la clasificación general de La Liga. Aunque, los dirigidos por Gennaro Gattuso, no se quedan atrás y son el segundo lugar en la Serie A.
Nápoles tuvo un descalabro en el inicio de la Europa League
El deseo del triunfo para el Nápoli en la Europa League está frescoluego de ser sorprendidos por el AZ Alkmaar, por la mínima diferencia, donde el extremo azteca, solo jugó 59 minutos y no destacó en la ofensiva.
Mientras que en el otro sector, la Sociedad de Imanol Alguacil buscará dar una gran impresión en la competencia europea esta temporada, luego de una ausencia de dos temporadas en torneos internacionales.
🤝 | Sarà una grande serata di sport!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 28, 2020
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Previa del partido Real Sociedad vs Nápoles
Hirving Lozano y compañía viajan al Estadio Anoeta, sin ser favoritos, pero buscará sorprender como lo hizo el AZ Alkmaar la semana pasada.
Posible alineación Real Sociedad:
Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Silva, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal
Posible alineación Nápoli:
Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen
Por: Emilio Espinosa