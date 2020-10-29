‘Chucky’ Lozano, con la difícil tarea de vencer al líder de España en la Europa League

Hirving ‘Chucky’ Lozano salta de nueva cuenta a la acción en la UEFA Europa League, con la intención de que el Nápoli se levante en la competencia por el liderato del Grupo F, este jueves cuando enfrente a la Real Sociedad.

El equipo del 'Chucky' se enfrenta esta vez, a uno de los clubes revelaciones de esta temporada y la Real Sociedad, supera al Real Madrid en la cima de la clasificación general de La Liga. Aunque, los dirigidos por Gennaro Gattuso, no se quedan atrás y son el segundo lugar en la Serie A.

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Nápoles tuvo un descalabro en el inicio de la Europa League

El deseo del triunfo para el Nápoli en la Europa League está frescoluego de ser sorprendidos por el AZ Alkmaar, por la mínima diferencia, donde el extremo azteca, solo jugó 59 minutos y no destacó en la ofensiva.

Mientras que en el otro sector, la Sociedad de Imanol Alguacil buscará dar una gran impresión en la competencia europea esta temporada, luego de una ausencia de dos temporadas en torneos internacionales.

Previa del partido Real Sociedad vs Nápoles

Hirving Lozano y compañía viajan al Estadio Anoeta, sin ser favoritos, pero buscará sorprender como lo hizo el AZ Alkmaar la semana pasada.

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Silva, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal

Posible alineación Nápoli:

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

Por: Emilio Espinosa