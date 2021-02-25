Napoli vs Granada resultado en vivo | Europa League

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Finalizó el partido en Italia. Granada está en la siguiente ronda.

59' | ¡Gooool de Napoli! Fabian Ruiz le da vida a los locales

MEDIO TIEMPO EN EL ESTADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

25' | ¡Gooool de Granada! Se complican las cosas en Italia. Lo hizo Ángel Montoro de cabeza.

3' | ¡Gooool de Napoli! Piotr Zielinski pone el primero para los locales

Inicia el partido entre Napoli vs Granada

Arranca la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, Napoli recibe en la cancha del Estadio Diego Armando Maradona al Granada. El conjunto español derrotó con marcador de 2-0 a los italianos en la ida, con ese marcador global, los locales tendrán que buscar una victoria de 3-0 para poder pasar a la siguiente ronda o empatar el marcador global 2-0 para forzar a tiempos extras.

El conjunto italiano nuevamente tendrá que enfrentarse a los españoles con la ausencia del mexicano Hirving Lozano. El Chucky se lesionó el 15 de febrero ante la Juventus, el atacante pidió salir del campo por molestias, pero el estratega Gennaro Gattuso, lo ‘obligó’ a seguir en el terreno de juego ya que no tenían más cambios.

Unas horas después de que finalizará el encuentro, en las redes sociales del club se confirmó la lesión del mexicano y un sector de la afición recriminó la decisión de Gattuso pues consideran que ‘lo reventó’.

El club español no había tenido bueno resultados previos al enfrentamiento con los italianos, llevaban cuatro partidos sin victoria y tras derrotar al Napoli como locales, regresaron a LaLiga para ser derrotados por el Huesca. Aunque esto podría ser desalentador, los españoles se mantienen invictos en calidad de visitante en la presente Europa League.

Se podría creer que el Napoli se hace fuerte en casa, pero en sus últimos cinco partidos como local ante equipos españoles, no ha podido obtener una victoria. Tiene récord de cuatro empates y una derrota. De esos cuatro empates, todos terminaron con marcador de 1-1. ¿Podrán romper esa mala racha?

El partido inicia a las 11:55 AM (tiempo del centro). El Napoli se ha alejado de puestos europeos en la Serie A y cada vez se cierran más sus posibilidades para tener competiciones internacionales la próxima temporada. ¿Podrán obtener el pase ante Granada?