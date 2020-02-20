Aplastan Wolves al Espanyol; Jota marcó hat trick

Los Wolves derrotaron al Espanyol por 4-0, la tarde de este jueves en duelo de la Europa League, en el que el atacante Diogo Jota fue la figura con tres tantos.

En duelo en el que los lobos fueron locales, impusieron su ley ante el cuadro de La Liga, que pese a los esfuerzos se marchó con una pesada derrota que buscarán revertir en el duelo de vuelta.

Jota estuvo en su noche de inspiración con tres anotaciones en momentos determinantes del juego al 15’, 67’ y 81’ para sentenciar el triunfo.

Rúben Neves completó la goleada en el Molineux Stadium con su anotación al 52’ del juego, en el que Raúl tuvo un discreto papel, jalando marcas, moviéndose en el terreno y tocando el esférico en los 75 minutos en el terreno de juego.

El choque en España se celebrará el próximo jueves 27 de febrero en el que el cuadro de la Premier buscará cerrar la serie.