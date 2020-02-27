Wolves de Jiménez quiere concretar su pase a octavos en Europa League

Con gran ventaja, Wolverhampton quiere sellar su pase a los octavos de final de la Europa League, cuando visite al Espanyol de Barcelona en el segundo partido de la serie.

Wolves, con el delantero mexicano Raúl Jiménez en la cancha, sacó un excelente resultado de 4-0 en el esradio Molineux, sólo le resta hacer las cosas bien y concretar el trámite para ir a la siguiente fase de la competencia.

Además de Jiménez, goleador historico del club, los Lobos cuentan con una arma letal, el portugués Diogo Jota, quien el cotejo pasado marcó su segundo triplete en el certamen, por lo que el club inglés pondrá la confianza en sus delanteros.

Por ello, se espera que el "Lobo de Tepeji" sea seleccionado en el cuadro inicial, pues ha demostrado ser un pilar importante en el despliegue positivo de su equipo.

El estratega del Wolverhampton, el portugués Nuno Espírito Santo, aceptó que a pesar de la ventaja, su equipo se enfrentará a una dura prueba frente a un buen equipo, por lo que no deben confiarse.

Por su parte, Espanyol va en contra de las estadísticas, pues muy pocos se recuperan de una desventaja de cuatro anotaciones, sin embargo, no bajarán los brazos y buscarán la remontada frente a su gente.

El equipo que pase a los octavos de la UEFA Europa League se conocerá este jueves cuando ruede el balón en el estadio del Espanyol en punto de las 11:55 horas, tiempo del centro de México.

