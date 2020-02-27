Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Porto y “Tecatito” a seguir con vida en Europa League a costa del Leverkusen.

Los portugueses tratarán de hacer valer su condición de local.

FC Porto v SL Benfica - Liga NOS
PORTO, PORTUGAL - FEBRUARY 08: Jesus Corona of FC Porto in action during the Liga Nos match between FC Porto and SL Benfica at Estadio do Dragao on February 08, 2020 in Porto, Portugal. (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)|Quality Sport Images/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

La escuadra del Porto, con el futbolista mexicano Jesús Manuel Corona, tratará de seguir con vida en la UEFA Europa League cuando este jueves reciban al Bayer Leverkusen.

En partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final, los "dragones" deberán conseguir el triunfo para eliminar al cuadro alemán luego que en el primer encuentro las "aspirinas" vencieron 2-1.

Los portugueses tratarán de hacer valer su condición de local en el Do Dragao para seguir firmes en el segundo certamen de mayor relevancia en el viejo continente tras la Champions League.

El estratega Sergio Conceiçao entiende las dificultades de enfrentar al Bayer, destacó la calidad de su rival, pero dejó en claro que también cuenta con los argumentos para sacar avante la eliminatoria.

“La calidad individual de este equipo, la dinámica en su futbol, ??que es agresivo, con mucha intensidad y recuperación de la pelota, que no permite que los oponentes tengan una pelota. Es extremadamente difícil, pero somos el FC Porto y estamos acostumbrados a estos duelos”, acotó.

En conferencia de prensa valoro que su escuadra hizo una buena primera mitad en la ida, por lo que deben seguir esa línea pads dejar en el camino al Bayer Leverkusen que para nada saldrá a defender el resultado de acuerdo a su regular estilo de juego.

“Tecatito” Corona está considerado por el entrenador del Porto y apunta a un lugar en el once inicial a falta de verificar si lo hará como defensa lateral o volante ofensivo por los costados.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP