Porto y “Tecatito” a seguir con vida en Europa League a costa del Leverkusen.

La escuadra del Porto, con el futbolista mexicano Jesús Manuel Corona, tratará de seguir con vida en la UEFA Europa League cuando este jueves reciban al Bayer Leverkusen.

En partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final, los "dragones" deberán conseguir el triunfo para eliminar al cuadro alemán luego que en el primer encuentro las "aspirinas" vencieron 2-1.

Los portugueses tratarán de hacer valer su condición de local en el Do Dragao para seguir firmes en el segundo certamen de mayor relevancia en el viejo continente tras la Champions League.

El estratega Sergio Conceiçao entiende las dificultades de enfrentar al Bayer, destacó la calidad de su rival, pero dejó en claro que también cuenta con los argumentos para sacar avante la eliminatoria.

“La calidad individual de este equipo, la dinámica en su futbol, ??que es agresivo, con mucha intensidad y recuperación de la pelota, que no permite que los oponentes tengan una pelota. Es extremadamente difícil, pero somos el FC Porto y estamos acostumbrados a estos duelos”, acotó.

En conferencia de prensa valoro que su escuadra hizo una buena primera mitad en la ida, por lo que deben seguir esa línea pads dejar en el camino al Bayer Leverkusen que para nada saldrá a defender el resultado de acuerdo a su regular estilo de juego.

“Tecatito” Corona está considerado por el entrenador del Porto y apunta a un lugar en el once inicial a falta de verificar si lo hará como defensa lateral o volante ofensivo por los costados.

